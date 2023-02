Dana White: Fedor Emelianenko não é ‘um dos maiores de todos os tempos’, deveria ter se aposentado ‘alguns anos atrás’

Dana White e Fedor Emelianenko nunca conseguiram fazer negócios, o que é bom para o presidente do UFC.

No sábado, o lendário Emelianenko disputou sua aposentadoria na luta principal do Bellator 290, onde perdeu por nocaute no primeiro round para o campeão peso-pesado Ryan Bader. Posteriormente, Emelianenko foi celebrado em uma cerimônia no jaula que incluiu outras lendas do esporte, incluindo os ex-campeões do UFC Randy Couture, Matt Hughes, Quinton Jackson, Frank Shamrock e Mark Coleman.

Mais tarde naquela noite, White foi questionado sobre o que pensava sobre Emelianenko lutando pela última vez.

“Ouça, qual é o cara, tipo, 46?” White disse na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 68. “Ele não deveria estar lutando. Mas ele é um homem adulto que pode fazer o que quiser, mas sim, ele provavelmente deveria ter desistido alguns anos atrás.”

Emelianenko é amplamente reconhecido não apenas como um dos melhores lutadores de todos os tempos, mas também como o melhor que nunca competiu dentro do octógono. Houve várias negociações intermitentes entre a equipe de Emelianenko ao longo dos anos, mas os lados nunca chegaram a um acordo. Couture realmente tentou marcar uma luta com Emelianenko fora do UFC em meio a uma disputa contratual antes de retornar à promoção em 2008.

Apesar de sua história tumultuada, White insistiu que o fracasso em chegar a um acordo com Emelianenko nunca foi pessoal.

“Não, eu não desgosto de Fedor ou qualquer coisa assim,” disse White. “Mas não, não aconteceu. Nós demos uma chance. Você não pode dizer que não tentamos. Demos uma chance e é o que é.”

Quando White foi questionado se ele achava que Emelianenko manchou seu legado lutando muito além de seu auge, White tentou ser diplomático antes de deixar claro que o currículo de Emelianenko não é tudo o que ele pensa.

“Eu não quero foder com o cara”, disse White. “Ele está se aposentando hoje à noite e tudo mais, mas vocês sabem o negócio de entrevistas comigo, eu nunca pensei que Fedor fosse isso – quero dizer, ele foi nocauteado pelo peso médio Dan Henderson.

“Acho que alguns caras do ramo, as pessoas gostavam dele, então o elogiavam, ele nunca chegou a se testar aqui. Eu nunca fui um dos caras que achavam que ele era um dos maiores de todos os tempos.”