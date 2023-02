Dana White garante que Derrick Lewis ‘não vai a lugar nenhum’ apesar da queda do UFC: ‘Eu amo o cara’

Derrick Lewis não corre o risco de perder sua vaga no UFC.

“The Black Beast” sofreu sua terceira derrota consecutiva e a quarta em suas últimas cinco lutas no sábado, quando sucumbiu a um triângulo de braço no primeiro round nas mãos de Serghei Spivac na luta principal do UFC Vegas 68. Foi um literal vitória impecável para Spivac, já que Lewis, de 37 anos, acertou zero rebatidas em apenas três tentativas a caminho de um dos contratempos mais desiguais de sua carreira de 26 lutas no octógono.

“Escute, eu tenho muito respeito por Derrick Lewis”, disse o presidente do UFC, Dana White, aos repórteres na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 68 no sábado. “Eu amo o cara. E ele foi maltratado esta noite. Spivac parecia muito bom. Ele fez uma grande declaração esta noite.

A vitória de Spivac mantém Lewis atolado no trecho mais difícil de sua corrida no UFC. Reconhecido como o rei dos nocautes de todos os tempos da promoção, Lewis há muito tempo desfruta do sucesso no topo da divisão dos pesos pesados, no entanto, esse capítulo de sua carreira pode ter acabado – “The Black Beast” agora foi interrompido em todas as quatro de suas recentes derrotas, com os dois últimos nas mãos de Spivac e Sergei Pavlovich terminando em menos de quatro minutos combinados.

White garantiu, no entanto, que o resultado de sábado não colocará em risco a posição de Lewis dentro da promoção.

“Não comigo”, disse White. “Eu amo o cara. Eu o amo, então ele não vai a lugar nenhum.”

Quanto a Spivac, o jovem de 28 anos emergiu discretamente como um azarão na divisão dos pesos pesados. “Polar Bear” venceu três lutas consecutivas por paralisação e detém um recorde de 6-1 em suas últimas sete aparições no UFC.

Recém-saído da maior vitória de sua carreira, Spivac reiterou seu desejo por um adversário de alto escalão enquanto busca uma chance de entrar na disputa pelo título do UFC.

“Precisamos de alguém dos cinco primeiros”, disse Spivac.