Dana White questionou a paralisação na luta Evan Elder x Nazim Sadykhov até ver o corte de perto

Evan Elder estava no placar, mas infelizmente não conseguiu terminar sua luta contra Nazim Sadykhov depois que sofreu um corte horrível na sobrancelha no terceiro round.

O corte desagradável abriu durante uma troca que forçou o árbitro Mark Smith a pausar imediatamente a ação enquanto o médico do ringue entrava na jaula para dar uma olhada no corte. Não demorou muito para o médico perceber que o corte era muito ruim para Elder continuar e a luta foi interrompida.

Após a paralisação, o presidente do UFC, Dana White, postou uma série de imagens horríveis mostrando os danos sofridos por Elder.

“Eu estava questionando a paralisação”, escreveu White no Instagram. “Vou calar a porra da boca agora.”

AVISO PARA IMAGENS GRÁFICAS ABAIXO

Felizmente, o corte foi rapidamente costurado após a luta.

Elder ficou compreensivelmente desapontado com o resultado com os scorecards revelando mais tarde que ele estava vencendo por 20-18 de todos os três juízes indo para a rodada final.

A batalha de ida e volta viu Elder consistentemente levar a melhor nas trocas com Sadykhov, o que lhe permitiu permanecer no controle por mais tempo durante a luta.

O corte mudou tudo com a paralisação chegando aos 38 segundos do terceiro round, com Sadykhov conquistando a vitória por nocaute técnico após o médico não permitir que Elder continuasse.

A vitória levou Sadykhov a 8-1 em sua carreira, mas mais importante, ele conquistou uma vitória em sua estreia no octógono, depois de aparecer anteriormente no Dana White’s Contender Series.