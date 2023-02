Dana White responde aos comentários de Islam Makhachev sobre a promoção do UFC 284: ‘O que ele sabe sobre o que está acontecendo?’

Dana White está rebatendo os comentários recentes de Islam Makhachev sobre o marketing do UFC 284.

Makhachev enfrenta Alexander Volkanovski no sábado em uma colisão campeão contra campeão dos dois melhores lutadores peso por peso do MMA. É apenas o sétimo confronto entre dois campeões na história do UFC, e está sendo realizado na terra natal de Volkanovski, a Austrália, com o card marcado para acontecer na RAC Arena de Perth.

Mas Makhachev não está exatamente sentindo o amor. Antes da luta, o campeão dos leves criticou a promoção do card pelo UFC em entrevista ao RSports Rússia, afirmando que mais poderia ter sido feito para comercializar o UFC 284. Ele se perguntou por que só tinha visto Volkanovski uma vez na preparação para a luta. Ele também questionou a falta de eventos para a imprensa na América do Norte.

Além disso, um clipe se tornou viral após a coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 69, na qual White aparentemente esqueceu o nome do campeão dos leves do UFC.

Na terça-feira, White abordou os comentários de Makhachev no The Jim Rome Show.

“Sim, isso não é verdade”, disse o executivo do UFC. “Antes de tudo, conversei com o Islã. Em primeiro lugar, quem o entrevistou? Quem traduziu para ele? Quero dizer, o cara fala russo. Tirado do contexto.

“Antes de tudo, ele mora no Daguestão. O que ele sabe sobre o que está acontecendo para a promoção da luta? Ele não sabe de nada. Vai ser uma das cinco maiores lutas de todos os tempos. Em primeiro lugar, o evento esgotou. Certo? Você não conseguiria uma passagem se quisesse uma passagem em Perth. E essa coisa está tendendo agora a ser o maior evento pay-per-view da Austrália, que está 6% atrás de Conor McGregor [vs. Dustin] Luta de Poirier 3. Provavelmente vai quebrar o recorde. Para dizer que a luta não foi [promoted], isso é simplesmente ridículo. Isso é o que você chama de besteira da internet.”

White deu crédito a Makhachev por estar disposto a viajar para o território inimigo e colocar seu cinturão em jogo no país natal de Volkanovski, e saudou Makhachev x Volkanovski como “uma das cinco maiores lutas da história do UFC, até o portão, pague por exibição.”

Ainda assim, muitos especialistas dentro do MMA ecoaram as observações de Makhachev sobre a falta de promoção para o UFC 284, com alguns comparando o excesso de postagens do Power Slap do UFC nas mídias sociais nas últimas semanas, juntamente com sua relativa escassez de conteúdo voltado para o UFC 284.

Ironicamente, quase quatro minutos da entrevista de sete minutos de White com Rome se concentrou na liga Power Slap de White e nas críticas que o presidente do UFC enfrentou por promover uma competição na qual os atletas não podem se proteger de traumatismo craniano. White disse que ouviu esses críticos e rejeita totalmente suas preocupações.

“Antes de tudo, não há ninguém mais importante em saúde e segurança do que eu”, disse White.

“Mesmo que você consiga se defender, no boxe os caras levam de 400 a 600 socos por luta. Esses caras levam três tapas ou menos durante um evento. [From] De 2001 a 2023, você sabe quantas pessoas morreram no UFC ou ficaram gravemente feridas? Zero. [From] De 2001 a 2023, você sabe quantas pessoas morreram no boxe? Trinta e quatro. Então você está falando sobre o esporte errado aqui.