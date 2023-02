Dana White revela possíveis locais para a luta de Conor McGregor x Michael Chandler, incluindo o AT&T Stadium em Dallas

Embora uma decisão esteja longe de ser tomada, Dana White diz que a luta Conor McGregor x Michael Chandler, que acontecerá ainda este ano, pode ser a atração de grande sucesso para trazer o UFC ao AT&T Stadium em Dallas – embora seja apenas uma opção potencial.

Durante a semana do Super Bowl, White fez alguma mídia para promover os próximos eventos do UFC, que inclui o UFC 284 no sábado em Perth, e foi questionado se a promoção poderia ou não sediar um evento na casa do Dallas Cowboys. Citando um ótimo relacionamento com o dono da equipe Jerry Jones, White revelou que o AT&T Stadium, localizado nas proximidades de Arlington, Texas, pode estar na lista curta para McGregor x Chandler.

“As pessoas estavam me perguntando antes sobre a luta Conor McGregor x Michael Chandler e [wondering] onde vai estar”, disse White à Fanatics View. “Ainda não sabemos, estamos trabalhando nisso.

“Mas para ir [AT&T] Stadium, tem que ter a luta certa. Conor e Chandler estão fazendo O ultimo lutador este ano. Eles estão treinando, e é a primeira vez que vai passar na rede ESPN – o que vai tornar a luta ainda maior. Dallas, [AT&T] Estádio é uma possibilidade.

“Eles estão na corrida para a luta.”

Novamente, nenhum local foi definido, e White reiterou várias vezes que o AT&T Stadium é uma opção potencial e longe de ser um fato. Mas com o retorno de McGregor de lesão se aproximando e uma mega disputa pós-temporada do TUF em jogo na segunda metade do ano, White está explorando todos os tipos de opções, tanto nos Estados Unidos quanto além.

“Quando você olha para uma luta dessa magnitude, você tem que olhar para o Madison Square Garden, obviamente Vegas – o que poderíamos fazer no estádio de lá, ou na T-Mobile Arena – [AT&T] Stadium, ou você pode fazer um enorme estádio em Londres.”