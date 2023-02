Dana White zomba de reclamações sobre tratamento preferencial de Conor McGregor no TUF 31: ‘Quem se importa***?’

O que Conor McGregor quer, Conor McGregor geralmente consegue.

Essa parece ser a queixa apresentada contra o ex-campeão de duas divisões do UFC, depois que ele teria exigido que alguns atletas de sua escolha ganhassem uma vaga no elenco de O lutador final 31que por sua vez custou a alguns outros clientes em potencial a chance de competir no reality show.

O meio-médio do UFC, Gilbert Burns, afirmou que seu companheiro de equipe Loik Radzhabov foi mandado para casa depois que “o maldito Conor trouxe seus próprios caras e eles o expulsaram!” Proeminente gerente de MMA Daniel Rubenstein disse o mesmo enquanto afirmava nas redes sociais que três lutadores – Ken Cross, Mitch Ramirez e Brandon Jenkins – também foram removidos em favor das seleções de McGregor.

Esse cara é meu companheiro de equipe!

Loik Radzhabov 2x finalista do PFL 155! Trabalhou muito e estava pronto para finalmente ter sua chance no UFC on TUF estava em Vegas tudo pronto! Esse maldito Conor traz seus próprios caras e eles o expulsam! ‍♂️ ‍♂️ Não tenha medo! pic.twitter.com/qQ0JXspn75 — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 18 de fevereiro de 2023

No sábado, o presidente do UFC, Dana White, respondeu às acusações, embora não soubesse realmente nenhum detalhe sobre os lutadores terem sido expulsos do show para abrir espaço para as escolhas de McGregor.

“Não faço ideia”, disse White. “Quem dá p***.”

Em um tweet excluído, McGregor também negou qualquer irregularidade, dizendo que conhecia apenas um lutador no programa e acrescentou: “Não perguntei nem solicitei nada e certamente não mandei remover pessoas”.

Mesmo que a escalação final para O ultimo lutador a temporada 31 foi embaralhada para dar lugar a McGregor ou aos lutadores que ele escolheu pessoalmente, White disse que é realmente muito barulho por nada.

White promete que qualquer pessoa que foi eliminada do programa ainda terá uma oportunidade, mas pode não ser no reality show em que McGregor está treinando contra o outro peso leve do UFC, Michael Chandler.

“Você está tentando fazer com que os caras se comprometam com o coaching e cumpram o compromisso de coaching, especialmente quando você mora na Irlanda, entende o que quero dizer? Sim, Conor vai conseguir algumas coisas que ele quer”, explicou White.

“Ninguém perdeu uma oportunidade aqui. Se houver caras contratados para fazer isso, faremos algo com eles. Não é apenas como, ei, até logo, amigo, boa sorte para você. Você sabe? Tenha uma boa vida, vamos dar um jeito, vamos cuidar desses caras.”

Como a lista do UFC está em constante fluxo, a promoção muitas vezes traz de volta atletas que competiram no TUF ou Dana White’s Contender Series e não ganharam um contrato imediatamente na época.

Obviamente, White não deu detalhes sobre lutadores que podem acabar não participando do TUF 31, mas está confiante de que ninguém perderá a chance de trabalhar com o UFC simplesmente porque a organização potencialmente fez alguma concessão para McGregor.

As filmagens do TUF 31 começaram há poucos dias, com White revelando que várias lutas já aconteceram antes da faz primeira apresentação em maio do reality show.

“Tem sido bom”, disse White. “Tivemos nossas três primeiras lutas, acho que na sexta-feira e, na verdade, [I was] no andar de cima com Chandler e ele está me dizendo o quanto ele ama esse show e como ajudar seus caras. Ele é como, você sabe, eu imaginei que viria aqui e você sabe, nós seguimos os movimentos e o que quer que ele diga, estou impressionado com o quanto estou nisso e o quanto eu realmente me importo com esses caras. E eu disse, isso é o que acontece a cada temporada.

“É fascinante, sabe, todo ano que fazemos isso. Em primeiro lugar, coisas diferentes acontecem a cada temporada e o fato de que esses treinadores investem tanto em seus jogadores. É divertido cara. É bom estar de volta.”