Dani Alves alvo de nova acusação: Convidou-me para uma sala privada

Daniel Alves continua preso após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona, ​​mas agora há uma nova acusação contra ele.

Ele está aguardando seu julgamento, mas está sob custódia. Um testemunho de outra garota apareceu, no entanto.

Ela fala que há oito anos no mesmo local, alves tentou agredi-la da mesma forma que supostamente fez pela acusação existente.

Ela compartilhou um vídeo do TikTok que já foi excluído, no qual explicava o que aconteceu durante uma noite em Barcelona com seus amigos.

“Com tudo o que aconteceu recentemente com o Daniel Alves questão, muitas pessoas próximas ficaram surpresas quando eu disse a elas que quando eu tinha 18 anos tive uma experiência semelhante com a mesma pessoa, no mesmo lugar”, começou ela.

“Eu tinha 18 anos, estava em Sutton, na mesma boate e o padrão inicialmente era o mesmo: ele convidou a mim e meu amigo para sua sala privada e assim por diante. me impressiona é que essa pessoa faz a mesma coisa, com o mesmo padrão, há anos, no mesmo lugar, há anos, porque o meu foi há oito anos”, diz.

Isso significa claramente que ela não está dizendo alves a agrediu. Ela está dizendo que sua experiência conversando com ele soa muito semelhante ao caso que está sendo ouvido atualmente.