Daniel Jones quer se tornar um jogador de franquia do New York Giants

Szagueiros custam muito dinheiro. daniel jones do New York Giants pode estar prestes a se tornar um bom exemplo disso.

O New York Giants está em negociações para renovar o contrato com o arremessador, que se tornará um agente livre nesta offseason, conforme relatado por Jordan Raanan, da ESPN. E os valores podem chegar a cerca de US$ 35 milhões por temporada.

Aos 25 anos, Jones vem da melhor campanha de toda a sua carreira NFL carreira, levando o New York à sua primeira vitória na pós-temporada, fora de casa contra o Minnesota Vikings em muitos anos. Ao todo, foram 3.205 jardas aéreas, 708 jardas terrestres e 22 touchdowns no total.

O resultado disso é uma reviravolta na carreira do QB, que antes parecia estar em sua última temporada pelo Gigantes.

Jones estaria entre os zagueiros mais bem pagos do mundo

Um salário-base de $ 35 milhões faria de Jones o nono jogador mais bem pago da NFL, empatado com Kirk Cousins ​​dos Vikings. E esta pode ser uma entressafra muito favorável para o quarterback, visto que estrelas da liga como Joe Burrow, Jalen dói, e Lamar Jackson podem assinar renovações de contrato e inflar ainda mais o mercado.

A franchise tag poderia ser outra saída para a franquia. Isso garantiria a Jones um salário de $ 32,4 milhões para 2023, mas sem um compromisso de longo prazo.