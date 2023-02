Daniel Jones supostamente quer um contrato de $ 45 milhões por ano que o colocaria ao lado de Patrick Mahomes

A ano atrás, o New York Giants optou por não pegar a opção do quinto ano de Daniel Jones em seu contrato de novato, portanto, assim que a temporada passada terminou, ele se tornou um agente livre, embora o time ainda pudesse aplicar a marca de franquia não exclusiva em o jogador, dando ao zagueiro um dia de pagamento de $ 32 milhões apenas para a próxima temporada, enquanto sua representação e a equipe ainda podem chegar a um acordo de longo prazo antes de 15 de julho.

Daniel Jones supostamente quer $ 45 milhões de dólares por temporada

O New York Giants teve uma virada na temporada durante seu primeiro ano sob o comando do técnico Brian Daboll, enquanto Daniel Jones teve sua melhor temporada na NFL, especialmente mantendo a bola segura ao limitar suas viradas.

Agora Daniel Jones está pronto para entrar no mercado como agente livre e está pedindo um contrato de US$ 45 milhões por temporada durante as negociações com a equipe que o recrutou.

Jeremy Fowler, da ESPN, diz que o jogador e sua equipe acham que esta é uma opção viável para seguir em frente.

“Depois de fazer ligações nas últimas 24 horas, conversando com as equipes, acredito que seja real, sei que algumas equipes acreditam que é real”, disse Fowler no NFL Live da ESPN.

Mike Florio, do ProFootballTalk, também relatou que Daniel Jones quer receber US$ 45 milhões por temporada.

Daniel Jones segue treinando em meio a negociações contratuais

Outra peça importante da equipe do New York Giants também deve se tornar um agente livre, já que o running back, Saquon Barkley, está terminando seu contrato de calouro e ainda pode ser marcado como franquia caso a equipe e sua representação não consigam fechar um acordo ou os Giants não usam a marca em Daniel Jones

Enquanto isso, Daniel Jones pode ser visto em um vídeo nas redes sociais trabalhando enquanto ele e sua equipe ainda tentam garantir $ 45 milhões de dólares por temporada em seu próximo contrato.