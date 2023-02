Daniel Ricciardo pesa e compartilha suas escolhas do Super Bowl entre os Eagles e os Chiefs

O piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo fez suas previsões antes do grande jogo de domingo. Este domingo do Super Bowl, que será realizado no State Farm Stadium no Arizona, terá o Philadelphia Eagles representando a NFC enfrentando o Kansas City Chiefs da AFC.

Daniel Ricciardo tem falado sobre seu time favorito da NFL: o Buffalo Bills, no entanto, desde que o Bills perdeu para o Cincinnati Bengals na rodada divisionária, Ricciardo teve que escolher outro time para torcer.

Daniel Ricciardo é fã de futebol há algum tempo “Na verdade, estarei lá na próxima semana, o que é muito legal”, disse Ricciardo ao PlanetF1. “Portanto, essa é outra vantagem de não correr este ano. A vantagem é que vou poder fazer algumas coisas divertidas que, no fundo, eu queria fazer há muito tempo e coçar algumas coceiras.”

Daniel Ricciardo escolheu o Philadelphia Eagles para vencer

“Sou um cara do Bills, então gostaria que eles estivessem lá, mas vou dizer os Eagles”, começou ele.

“Cedo [in the season] Lembro-me de assistir aos jogos deles e senti que a defesa estava realmente, pelo menos aos meus olhos, diferenciando-os “, elaborou dizendo que” Senti que era uma força e sinto que será o fator decisivo no Super Bowl “

Daniel Ricciardo não se considera um especialista, mas deu previsões eloqüentes “Mas, para que conste, não sou um verdadeiro analista! Portanto, não acredite em minha palavra, mas sinto que os Eagles vão vencer.”

Ao falar sobre o Super Bowl, ele também falou sobre o Grande Prêmio de Las Vegas

“Acho que é um grande reconhecimento de onde o esporte está agora e com que rapidez ele cresceu globalmente, mas principalmente nos Estados Unidos, e com certeza a série Drive to Survive meio que acelerou, digamos, a demanda fora aqui e três corridas, você sabe, há 11 anos, não tínhamos uma corrida nos Estados Unidos e agora temos três em uma janela de tempo tão pequena”