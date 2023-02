Daniela Arroyo faz história em Porto Rico: a primeira mulher trans a concorrer ao Miss Universo

Daniela Victoria Arroyo González fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ser eleita para participar do Miss Universo Porto Rico.

A conta oficial do concurso anunciou todos os candidatos no Instagram, reunindo um pequeno parágrafo de perfil para cada participante.

“Ela anseia por viver em uma sociedade menos polarizada, onde as diferenças possam ser apreciadas e acolhidas como algo positivo que une, em vez de algo que separa”, diz o texto. arroioperfil de.

Apenas o começo

A jovem concorrerá com as demais candidatas ao prêmio Miss Universo Porto Rico em sua tentativa de suceder à vencedora da última edição, Ashley Ann Carino Barreto. Quem vencer este ano representará Porto Rico no Miss Universo 2023, que será realizado em El Salvador.

“Seguindo minha intuição com muita confiança e afirmando que isso é um começo”, arroio escreveu nas redes sociais.

“Eu confio no meu coração e no que o universo escreveu para mim.

“Senti seu apoio e sei que suas emoções são tão fortes quanto as minhas. Agradeço a todos por seu amor incondicional.”

Sua escolha foi celebrada por Joana Cifredouma conhecida ativista trans em Porto Rico.

“Daniela tem tudo para ser uma digna representante da coragem e perseverança das mulheres porto-riquenhas”, cifra observado.

A espanhola Angela Ponce foi a primeira mulher trans a participar do Miss Universo

A primeira pessoa trans a participar do Miss Universo foi a Ângela Ponceque representou a Espanha no Miss Universo 2018. Não se classificou para as semifinais da competição, mas conseguiu fazer história.

“Não preciso ganhar o Miss Universo, preciso estar aqui” Ângela disse.

Enquanto isso, a empresária tailandesa Dica de Anne Jakrajuta ganhou as manchetes no ano passado depois de comprar o Miss Universo.

“De agora em diante, será administrado por mulheres, de propriedade de uma mulher trans, para todas as mulheres do mundo celebrarem o poder do feminismo”. Jakrajutatip disse.