Darius Slay vai para o Super Bowl com um insulto ao ex-Leões HC Matt Patricia

Darius Slay nunca teve medo de expressar suas opiniões sobre Matt Patríciaex-treinador do Detroit Lions.

E nada mudou quando o cornerback do Philadelphia Eagles subiu ao palco na primeira noite de Super Bowl eventos de mídia de Phoenix.

Depois de ser negociado com os Eagles, Slay falou no rádio em Detroit e admitiu: “Eu não tinha tanto respeito por ‘Matty P’ como pessoa.”

Durante todo o tempo que passaram juntos em Alan Park, Slay era a bizarra Patrícia. Embora Slay ainda estivesse na equipe, ele se referiu ao comércio de Quandre Diggs como “touro****” no Twitter.

Algumas semanas depois, os Leões negociaram o cornerback no prazo de negociação, enviando-o – junto com um dos poucos jogadores francos no vestiário – para a Filadélfia na entressafra.

Darius Slay fala com Matt Patricia antes do Super Bowl

“Foi estranho como ele apareceu como se fosse maior e melhor do que todos nós”, disse Slay na noite de segunda-feira. “Ele estava agindo como se tivéssemos pedido para estar lá. Nós fomos selecionados. Essa foi a parte louca dele”, disse Slay.

“Ele basicamente apenas disse: ‘Você ainda não está nessa categoria.’ Naquela época, eu só tinha um Pro Bowl. Mas agora, estou com cinco, então quero saber como ele se sente sobre isso agora. Não desejo nada de ruim para ele. Mas como homem, eu e ele apenas não se dão bem. Ele é um treinador inteligente. Ele conhece seus Xs e Os. Mas o desrespeito não é o que eu gosto”, disse o cornerback.

A maioria dessas histórias foi contada anteriormente por Slay para WJR em Detroit no dia em que ele atacou Patricia ao deixar a cidade. Quando ele era um Leão, ele alegou que Patricia não o deixava treinar com outros cornerbacks importantes porque ele não estava no nível deles.

Além disso, há a história de Patricia criticando Slay na frente de seus companheiros de equipe por compartilhar uma foto de Slay protegendo e respeitando WR Odell Beckham, então tudo se encaixa.