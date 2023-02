Darrelle Revis sobre Aaron Rodgers potencialmente se juntando a Jets, ‘Come In Humble’

Darrelle Revis tem alguns conselhos para Aaron Rodgers se ele acabar trocando o Green Bay Packers pelo New York Jets … dizendo ao futuro QB do Hall da Fama “venha humildemente”.

Esportes TMZ conversou com Revis em meio aos rumores de que Rodgers poderia estar em movimento … e o ex-cornerback da NFL parece receptivo a # 12 se juntar ao seu antigo time.

Revis, de 37 anos, disse que acha que Rodgers – que venceu o Super Bowl com os Packers em 2011 – seria uma grande adição às armas que os Jets já possuem.

“Acredito que ele tem armas em todas as posições”, disse Revis, um 7x Pro Bowler. “Como fãs do Jets. Como amantes do Jet. Podemos ver alguns jogos de alta pontuação. Podemos ver algumas grandes vitórias.”