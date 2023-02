Darren Waller diz que Travis Kelce se tornará o tight end do GOAT, ‘Ele é muito bom’

Mover-se Tony González , Gronk dar Shannon Sharpe — Travis Kelce vai cair como o maior tight end de todos os tempos … assim diz a estrela dos Raiders Darren Waller quem conta TMZ Sports o Kansas City Chiefs TE está a caminho do status de GOAT.

Claro, o debate se tornou um tema quente recentemente … com Kelce, de 33 anos, subindo rapidamente para o topo de algumas listas com seu jogo incrível ao longo de sua carreira de 10 anos.

Também perguntamos a Waller sobre Patrick Mahomes , Quem perdeu Colina Tyreek na entressafra para os Dolphins … e ele elogiou o campeão do SB pelo ataque de Kansas City que permaneceu no topo da liga.

Claro, Mahomes e Hill criaram mágica ao longo dos cinco anos em que jogaram juntos em Kansas City, rotineiramente incendiando as defesas adversárias na temporada regular.

Alguns pensaram que Mahomes e o ataque do Chiefs iriam regredir sem Hill, mas esse não foi o caso de # 15, que apresentou números do calibre de MVP durante toda a temporada a caminho do Super Bowl.