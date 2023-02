Darwin Nunez é dúvida para o confronto com o Real Madrid: tem possível lesão no ombro

Darwin Nunez pode perder Liverpoolduelo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra Real Madrid na terça-feira.

Jürgen Klopp foi forçado a substituir seu atacante contra Newcastle depois que o internacional uruguaio contraiu uma lesão no ombro no segundo tempo.

Nunez abriu o placar no Newcastlecom os Reds conquistando uma vitória por 2 a 0 no St James’s Park no sábado.

O que Klopp disse sobre a lesão de Darwin Nunez?

O técnico alemão disse em sua coletiva de imprensa pós-jogo que sua lesão será avaliada.

“A má notícia é que darwin tem algo em seu ombro”, Klopp disse depois do jogo.

“Vamos ver. No final, ele teve que sair com um problema no ombro e precisamos de uma avaliação mais aprofundada.

“Não sei no momento. É doloroso, mas espero que seja apenas doloroso e nada mais.”