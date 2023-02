Darwin Nunez sofre distensão no ombro, mas poderá enfrentar o Real Madrid

eude iverpool Vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle teve apenas um revés para os Reds. Darwin Nunez caiu mal em um desafio com Kieran Trippier e imediatamente sentiu seu ombro antes de ser substituído aos 60 minutos por precaução por Jürgen Klopp.

“As más notícias [is] Darwin tem algo em seu ombro. Vamos ver. Nessa situação eu não sei o que ele [the referee] apitou lá contra ele, para ser honesto”, disse Klopp após o jogo.

“No final, ele teve que sair com um problema no ombro. Precisamos de uma avaliação mais aprofundada; não sei no momento. No momento é doloroso, mas espero que seja apenas doloroso e não mais.”

Vinte e quatro horas depois, MARCA soube que Darwin está sofrendo de uma distensão ligamentar no ombro direito… mas ele estará apto para o confronto de terça-feira em Anfield contra Real Madrid. O uruguaio foi tratado durante todo o domingo e terá pressa para estar neste jogo decisivo.