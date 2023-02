A Dasa é uma das maiores redes de saúde integrada presente no país, a empresa conta com cerca de 59 marcas entre hospitais e medicina diagnósticas distribuídas em cerca de 900 unidades para melhor atender todos os seus pacientes. Nessa data, a empresa abriu novas vagas de trabalho em caráter nacional. Confira, a seguir.

DASA tem novos EMPREGOS em várias regiões do país

A Dasa foi fundada com o intuito de cuidar da saúde das pessoas através de um atendimento qualificado, diante disso, atualmente a empresa possui cerca de 50 mil colaboradores e 250 mil médicos atuando com comprometimento e dedicação em suas unidades de negócios.

Trata-se de uma empresa que está em constante evolução e se destaca pela qualidade e eficiência entrega em suas atividades. Neste momento, a empresa está em busca de novos profissionais para fazer parte do time e auxiliar no sucesso de sua trajetória. Confira, a seguir.

Agnt. de Transporte ao Paciente – Rio de Janeiro;







Camareiro (a) – Rio de Janeiro;







Assist. de Coleta (Exclusivo PCD) – Banco de Talentos;







Enferm. de Centro Cirúrgico – Banco de Talentos;







Auxiliar de Rouparia – São Paulo;







Especialista em Imagem (Exclusivo PCD) – São Paulo;







Auxiliar Téc. (Exclusivo PCD) – Banco de Talentos;







Superv. de Enfermagem – Belo Horizonte/MG;







Assist. de Sala (Exclusivo PCD) – Banco de Talentos;







Téc. de Radiologia (Exclusivo PCD) – São Paulo.

Como se candidatar

Para concorrer a seleção de candidatos, basta realizar a inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.