Data do julgamento de Jorge Masvidal adiada para maio por suposta agressão a Colby Covington, advogado esperançoso por resolução

A data do julgamento de Jorge Masvidal foi adiada novamente após uma suposta agressão ao ex-amigo e recente oponente Colby Covington.

Na quarta-feira, ocorreu uma audiência no tribunal do condado de Miami-Dade e o caso foi continuado. A data do pré-julgamento está marcada para 10 de maio, com o julgamento agora previsto para começar em 22 de maio. O duas vezes desafiante ao título é acusado de agredir Covington em março de 2022 fora de um restaurante em Miami Beach, Flórida, onde foi mais tarde preso e atingido com várias acusações criminais, incluindo agressão agravada e danos criminais.

Durante a audiência, o advogado de defesa de Masvidal, Saam Zangeneh, esperava que o caso pudesse ser resolvido até o final de março e que um julgamento não fosse necessário.

Masvidal está escalado para enfrentar Gilbert Burns no evento co-principal do UFC 287, que acontece no dia 8 de abril em Miami. Será a primeira luta da “Gamebred” desde o suposto incidente, enquanto o retorno de Covington ao octógono permanece um mistério.

Masvidal, que anteriormente se declarou inocente de todas as acusações e recebeu ordens de ficar a pelo menos 25 pés de distância de Covington o tempo todo, pode pegar até 15 anos de prisão se for condenado pela acusação de agressão agravada na Flórida.