Data e horário do próximo LaLiga Santander Clasico entre Barcelona e Real Madrid já estão confirmados

Tjá são conhecidos os horários para a 26ª jornada desta temporada da LaLiga Santander, que terá como protagonista o clássico entre Barcelona e Real Madrid no Camp Nou no domingo, 19 de março às 21:00 e que servirá para fechar o dia.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada. Real Madrid foram vencedores confortáveis ​​na LaLiga Santander, enquanto os catalães venceram a Supercopa da Espanha no início deste ano.

Do jeito que as coisas estão na primeira divisão da Espanha, os catalães têm uma vantagem confortável sobre seus rivais do Clasico no topo da tabela, e o jogo entre eles pode não ser decisivo até o final da campanha.

A rodada começa na sexta-feira, 17 de março, com a partida entre Real Valladolid e clube atlético no Jose Zorrilla às 21:00.

Enquanto isso, Real Sociedad, Real Betis e Sevilha jogarão cada um no domingo devido à segunda mão das oitavas de final da Liga Europa, que será disputada na quinta-feira, 16 de março.

Jogos e horários da 26ª rodada da LaLiga Santander