Dave Grohl faz churrasco para 450 moradores de rua e cozinha por 16 horas

Dave Grohl está provando mais uma vez porque ele é uma estrela do rock tanto fora do palco quanto dentro dele… colocando suas habilidades de churrasco para trabalhar para alimentar os menos afortunados.

O líder do Foo Fighters apareceu no The Hope Mission em Los Angeles por volta da meia-noite de quarta-feira com alguns equipamentos noturnos e um enorme defumador de carne. Grohl levou as próximas 16 horas (14 para cozinhar e 2 para deixar a carne descansar) preparando costelas, bumbum de porco, peito, repolho, salada de repolho e feijão.