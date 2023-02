Dave, membro do De La Soul, também conhecido como Trugoy the Dove, morre aos 54 anos

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ que o rapper faleceu no domingo em um hospital em Maryland. Nenhum outro detalhe, incluindo uma causa potencial, foi divulgado … mas nos disseram que sua morte parece ser de causas naturais e que ele estava lutando contra uma doença não revelada.

Dave estava com o DLS desde o início, reunindo-se em 87 e lançando algumas das canções de rap mais famosas de todos os tempos. O grupo lançou três álbuns incríveis durante os anos 90 – com dois deles sendo certificados de platina e ouro, respectivamente.

Algumas de suas faixas mais conhecidas incluem … “Me, Myself and I”, “Eye Know”, “The Magic Number”, “Stakes Is High”, “Ring Ring Ring”, “Say No Go”, “Breakadawn , “Oooh”, “Buddy”, “All Good”, “Ghetto Thang”, “I Am I Be”, “Ego Trippin (Parte 2)” e inúmeros outros.