Fjogador de futebol do WormsDavid Beckam desenhou e tornou-se a imagem de um hotel de luxo em Macau, um enclave popularmente conhecido como a ‘Las Vegas da Ásia’.

O estabelecimento ao qual o ex-jogador do Real Madrid se associou chama-se The Londoner.

Abriu em Fevereiro e pretende trazer o espírito britânico à ex-colónia portuguesa com inúmeros pormenores inspirados em monumentos londrinos como os jardins, reflexo dos do Palácio de Kensington.

Beckham projetou 14 suítes de hotel

As 368 suítes do hotel, 14 delas projetadas por beckhamprestam homenagem a tudo o que é britânico, desde uma recriação do Big Ben até os táxis de Londres adornados com a bandeira britânica que cumprimentam os hóspedes na chegada à cidade chinesa semiautônoma.

Os quartos em que o esportista colaborou são adornados com retratos dele e peças inspiradas em sua lendária carreira no futebol, além de camas sob medida com cabeceiras suntuosamente estofadas, sofás Chester e banheiras de estilo vitoriano.

O acordo de design de interiores é a mais recente grande incursão do jogador de futebol na China, onde ele foi apelidado de ‘Xiao Bei’, que se traduz como ‘Pequenos Becks’.

Além disso, a música de ‘Top of the Pops’ está tocando em todos os lugares, desde Elton John para os Beatles para as Spice Girls.

Reproduções de pontos de referência de Londres também proliferam por todo o hotel, incluindo uma Shaftesbury Memorial Fountain em tamanho real.

Um serviço de engraxate e esculturas de ícones britânicos como um cavalheiro de chapéu-coco, uma garrafa de gim Beefeater e um busto de William Shakespeare completam o estabelecimento, onde também se pode saborear a típica comida de pub inglês num restaurante com o nome do antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill.