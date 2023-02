De fazer chorar, a PÉSSIMA NOTÍCIA que os beneficiários do INSS receberam nesta semana

Em 2020, foi apresentado na Câmara do Deputados um proposta que prevê a liberação de um 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Porém, ao que tudo indica, as expectativas quanto ao recebimento do valor extra não devem ser atendidas.

Por este motivo, muitos depositam suas esperanças neste ano, ao pensar na possibilidade de liberação do 14º salário. No entanto, segundo informações, dificilmente o repasse adicional será liberado, tendo chances praticamente nulas de ser pago em 2023, ou em qualquer outro momento.

Veja mais informações sobre o tema.

14º salário do INSS

O Projeto de Lei (PL) 4.367/20, prevê a concessão de um salário extra aos segurados do INSS, além do 13º salário. Na ocasião em que foi apresentado, a justificativa estava vinculada a dificuldade econômica que estava prejudicando a maioria dos beneficiários do INSS no período de isolamento social.

Neste sentido, a proposta sugeria dois pagamentos, para o final de 2020 e 2021, mas como não foi aprovado a tempo, as datas se perderam. Em razão disso, o que resta é aguardar a liberação do benefício, ainda sem data ou previsão de pagamento. Contudo, na hipótese de aprovação do 14º salário, serão beneficiados aqueles que recebem:

Aposentadoria;

Auxílio-doença;

Pensão por morte;

Auxílio-acidente;

Salário maternidade;

Auxílio-reclusão.

No entanto, ficarão de fora dos pagamentos os segurados que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).

Qual o valor do 14º salário INSS?

Como mencionado, o texto visa liberar o pagamento do 14º salário em até dois salários mínimos. Porém, a quantia repassada a cada beneficiário dependerá do valor recebido através do benefício do INSS.

Em outras palavras, essa proporção funcionará assim:

Quem recebe um salário mínimo (atualmente de R$1.212): terá direito ao benefício no mesmo valor, ou seja, receberá um 14º equivalente ao piso nacional;

Quem recebe mais de um salário mínimo: neste caso será pago um salário mais um adicional que corresponderá à diferença entre o salário e teto previdenciário (R$ 7.087,22 em 2022), respeitando o limite de dois salários mínimos (R$ 2.424 em 2022) estipulado no texto.

Tramitação do 14º salário do INSS

Desde que foi apresentada, a proposta segue com pouquíssimos avanços na casa do deputados. Até o momento, Projeto de Lei (PL) só foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Contudo, uma recente tramitação pode mudar o destino da liberação do benefício.

Acontece que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tirou o texto da pauta da Câmara dos Deputados e fez com que fosse submetido à análise de uma Comissão Especial.

Isso significa que todo o avanço do projeto nos últimos dois anos se perdeu, ou seja, voltou para a estaca zero. Desse modo, agora a proposta passará várias Comissões até que seja aprovado ou não pelos deputados.

O presidente da Casa não deu mais detalhes quanto a exclusão do texto que cria o 14º salário da pauta. Contudo, a ação pode ser justificada pela falta de verba, uma vez que o benefício seria um pagamento extra não previsto no Orçamento Anual.

Ou seja, o texto ainda precisa passar por uma longa etapa até que finalmente o 14° salário chegue para aposentados e pensionistas do INSS. Portanto, dificilmente o pagamento vai acontecer ainda neste ano.