Declaração de IRS: Qual a melhor forma de receber a sua restituição?

Com o início do ano, não só as temperaturas frias continuam a chegar, mas também o temporada fiscal de 2023 começou e muitos americanos arquive seus impostos o mais cedo possível na esperança de receber sua restituição de impostos o mais rápido possível.

O IRS fez algumas recomendações aos contribuintes que desejam evitar longas esperas por seus restituição de imposto.

Receber uma restituição de imposto é uma boa notícia para qualquer contribuinte; recebê-lo rapidamente é ainda melhor. O depósito direto é a maneira mais segura e conveniente de receber uma restituição de impostos pic.twitter.com/FJuHcwd1Aw ? Agência UPIX (@upixagency) 6 de fevereiro de 2023

Como obter meu reembolso de imposto mais rápido?

O IRS emitiu uma média de $ 3.200 em restituição de imposto por contribuinte no ano passado, com oito em cada 10 declarantes optando por ter sua restituição de imposto reivindicada por meio de depósito direto.

Pedir seu reembolso por depósito direto ajuda a obtê-lo mais rapidamente e evita a possibilidade de o cheque ser extraviado ou roubado no correio.

Normalmente quem solicita a restituição do imposto por meio de depósito direto a recebe em cerca de 21 dias.