Declarações fiscais: como obter assistência gratuita para declarações fiscais

Ade acordo com um 2021 IRS enquete, 35% de todos os contribuintes fez contato com o IRS em um determinado ano, e 53% precisava do assistência de um especialista tributário contratado.

No entanto, obter assistência fiscal não precisa custar muito dinheiro. Idosos que se qualificam podem receber assistência do AARP, freqüentemente em suas bibliotecas de bairro, e há escritórios regionais do IRS em todo o país que aceitam visitas gratuitas.

Alguma assistência está disponível para qualquer pessoa, incluindo escritórios locais do IRS que oferecem horário de sábado sem hora marcada. Outros auxílios fiscais gratuitos estão disponíveis exclusivamente para grupos específicos de pessoas, como idosos ou alunos de inglês.

Como e onde obter assistência gratuita para declaração de impostos

Existem várias maneiras de obter assistência gratuita para devolução de impostos:

1. Ficheiro Gratuito de IRS: Com a ajuda do software tributário oferecido por várias empresas privadas, o programa Free File do IRS permite que os contribuintes qualificados preparem e arquivem suas declarações de impostos federais sem custo.

2. Programa Voluntário de Assistência ao Imposto de Renda (VITA): Para aqueles que ganham US$ 57.000 ou menos, têm uma deficiência ou falam inglês limitado, o programa VITA oferece assistência fiscal gratuita. O programa é oferecido em centros comunitários, bibliotecas, escolas e outros locais e é administrado por voluntários treinados.

3. Programa de Aconselhamento Fiscal do Idoso (TCE): Qualquer pessoa com 60 anos ou mais que participe do programa TCE recebe assistência fiscal gratuita. O programa é oferecido em centros comunitários, bibliotecas, escolas e outros locais e também é executado por voluntários treinados.

4. Auxílio Fiscal da AARP: Outro programa que oferece aos contribuintes de baixa e média renda assistência gratuita na preparação de impostos com ênfase em pessoas com 50 anos de idade ou mais é o AARP Tax-Aide. O programa é oferecido em mais de 5.000 locais em todo o país e é administrado por voluntários treinados.

5. Organizações locais sem fins lucrativos: Os contribuintes de baixa renda podem receber serviços gratuitos de preparação de impostos de alguns grupos sem fins lucrativos. Veja se alguma organização próxima fornece esse serviço entrando em contato com ela. instruções para um determinado software antes de pedir ajuda.

É importante observar que esses programas podem ter requisitos de elegibilidade ou limitações, portanto, certifique-se de verificar as diretrizes específicas do programa antes de procurar assistência.