Dedução de imposto de carro 2023: quais veículos se qualificam para dedução de imposto?

Om 23 de janeiro de 2023, o departamento de Internal Revenue Services (IRS) encerrou oficialmente a temporada de declaração de impostos deste ano. Residentes no Estados Unidos terão até 18 de abril para apresentar suas declarações fiscais para 2022, com aqueles que obtiveram pedidos de extensão com sucesso até 16 de outubro para fazê-lo.

Após três anos consecutivos de interrupção provocada pela pandemia do COVID-19, este ano representa mais um passo em direção à normalidade. assistentes e pessoal de apoio para ajudar os contribuintes, usando os fundos disponibilizados pela Lei de Redução da Inflação.

Para aqueles que administram pequenas empresas e compraram um veículo motorizado no ano passado para essa empresa, o código da Seção 179 pode ser uma cláusula útil a ser aproveitada.

O que é a Seção 179?

O Internal Revenue Code (IRC) afirma que a Seção 179 permite que as pequenas empresas façam uma dedução imediata de despesas para um ativo depreciável, em vez de capitalizar e depreciar o ativo durante um período de tempo.

A compra de um veículo usando essa definição se qualificaria como um ativo depreciado.

Quais veículos se qualificam para a Seção 179?

Em geral, SUVs, picapes e vans que excedam 6.000 libras de peso e tenham um uso comercial de mais de 50% podem se qualificar para pelo menos uma dedução parcial.

Outros veículos que não têm potencial para uso pessoal, como carros funerários, ambulâncias, vans de carga e caminhões baú sem assento para passageiros também se qualificam.

Veículos usados ​​se qualificam?

Sim, os veículos usados ​​também se qualificarão para a Seção 179, desde que sejam uma nova adição ao negócio.

Limites de tempo

Também é importante observar que o veículo deve ser utilizado em benefício do negócio entre 1/1 e 31/12 do ano-calendário em que for pleiteada a baixa.