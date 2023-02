Dedução de imposto de compra de carro novo: quanto de um carro novo você pode amortizar em impostos?

americano os cidadãos poderiam se beneficiar de economias fiscais saudáveis ​​se usufruíssem das regras especiais para veículos comerciais. Os contribuintes devem estar cientes das nuances das deduções de quilometragem, bem como da depreciação dos veículos.

As despesas operacionais de automóveis, SUVs e picapes utilizadas para fins comerciais geralmente são dedutíveis de impostos. Essas despesas podem ser calculadas usando a taxa de milhagem padrão do Internal Revenue Service (IRS), que foi de 62,5 centavos por milha no último semestre de 2022.

Os contribuintes também podem somar as despesas reais, como gás, óleo e reparos para o uso comercial de seus veículos. Esses veículos podem ser de propriedade de uma empresa ou de um funcionário, mas o método de reivindicação da dedução é diferente nesses dois casos.

Quanto de um carro novo você pode amortizar em impostos?

O Congresso estabeleceu uma lei há alguns anos para impedir que os contribuintes subsidiem veículos extravagantes usados ​​pelos negócios. Isso significa que, para veículos novos ou usados ​​colocados em uso comercial em 2022, há uma depreciação máxima no primeiro ano de $ 11.200, bem como um bônus adicional de $ 8.000.

Enquanto isso, para proprietários de SUVs com pesos de veículos carregados entre 6.000 e 14.000 libras, 100% do custo total pode ser gasto.

Deve-se notar que os contribuintes que planejam obter uma dedução de veículo devem certificar-se de manter um registro de suas milhas comerciais e despesas adicionais que desejam amortizar.

O Internal Revenue Service anunciou em junho passado um c para os últimos seis meses de 2022.

“O IRS está ajustando as taxas de quilometragem padrão para refletir melhor o recente aumento nos preços dos combustíveis”, disse o comissário do IRS Chuck Rettig.

“Estamos cientes de uma série de fatores incomuns envolvendo custos de combustível, e estamos dando este passo especial para ajudar os contribuintes, empresas e outros que usam esta taxa.”