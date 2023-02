Deebo Samuel acredita que os 49ers teriam esmagado os Eagles se o QB deles tivesse permanecido em forma

EUSe houve um tema comum em Phoenix esta semana, é que São Francisco 49ers jogadores acreditam claramente que deveriam estar jogando no Super Bowl LVII e não no Philadelphia Eagles.

Na última semana, ouvimos de Brandon Aiyukque disse que apostaria tudo o que tem no Kansas City Chiefs se ele pudesse apostar no Super Bowl. Também ouvimos de Christian McCaffreyque disse sentir que o jogo do título da NFC foi “roubado” do 49ers porque eles não tinham um quarterback saudável.

O mais recente 49ers jogador para expressar sua opinião é wide receiver Deebo Samuel.

Durante uma entrevista com a ‘Mad Dog Sports Radio’ da Sirius XM esta semana, Samuel não apenas disse que o 49ers teria vencido o jogo do título da NFC Brock Purdy foi capaz de se manter saudável, mas ele também disse São Francisco poderia ter esmagado Filadélfia.

“Basta ver como nossa defesa estava jogando bem, mantendo jalen [Hurts] no bolso, o que ele não gosta nada de fazer”, Samuel disse. “Então o [Eagles‘] ofensa não estava fazendo nada.

“Nossa defesa estava fazendo o que deveria fazer e eu sinto que se brock era como nosso zagueiro e como nosso ataque se move, não acho que teria chegado perto”, afirmou.

puro sofreu uma lesão que deve afastá-lo pelo menos nos próximos seis meses.

Deebo acredita que a defesa de San Francisco teria levado Hurts ao desespero

Depois de dizer que o jogo não teria sido fechado se puro estava saudável, Deebo Samuel foi perguntado se o 49ers teria vencido o águias por dois dígitos.

“Sim, como se tivéssemos vencido todos os outros”, Samuel disse.

O 49ers estrela então deixou claro que não está dizendo tudo isso porque está queimado pela derrota de seu time por 31 a 7 para Filadélfia.

“Não são uvas verdes. É apenas o que vejo todos os dias. Não estou nada ressentido, estou apenas falando de fatos.” Samuel disse.

esta semana o águias não está pensando no 49ers ou qualquer coisa, menos o Super Bowl, mas o 49ers definitivamente ainda estão pensando sobre o águias.