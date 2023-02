Defesa Civil de Penedo vai alertar via SMS sobre chuvas acima do previsto

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Municipal de Comunicação (Secom), criou um novo sistema de alertas para população se prevenir quanto a possíveis chuvas acima do esperado.

Para se cadastrar é muito simples, basta acessar https://pene.do/alertas , digitar seu telefone com DDD e clicar em cadastrar.

Sempre que houver qualquer aviso relevante sobre condições climáticas, aumento de vazão do Rio São Francisco, ou outra adversidade, uma mensagem via SMS será enviada para o telefone devidamente cadastrado no sistema

A Defesa Civil Municipal também está disponível no Whatsapp, pelo telefone +55 82 9922-4254