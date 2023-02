Definição de inflação de custos: O que causa a inflação de custos?

CCom tantas pessoas em tantos países descobrindo que seu dinheiro não está indo tão longe quanto antes, muitos querem entender a economia por trás disso, especialmente no Estados Unidos.

Uma frase que tem sido muito usada recentemente é inflação de custos, mas não é um termo doméstico que todos entendam completamente.

É algo que ocorre quando a oferta média de bens e serviços diminui devido ao aumento dos custos de produção.

Com muito mais ações industriais ocorrendo no Reino Unido, por exemplo, a resposta de um proprietário de fábrica a trabalhadores em greve pode ser fechar o negócio. Isso leva a uma diminuição na quantidade de bens fabricados e os preços no mercado vão subir.

Quando há menos dinheiro no bolso dos fabricantes, os preços dos produtos para os consumidores sobem na tentativa de compensar o saldo.

Como a inflação de custos difere da inflação de demanda?

A inflação de custos é impulsionada por questões do lado dos fornecedores da equação, como um aumento no preço de bens e matérias-primas ou ação industrial da força de trabalho.

A inflação de demanda é impulsionada pelo consumidor. Se mais pessoas quiserem comprar um produto ou serviço a um preço que o fabricante não pode oferecer, o preço do produto ou serviço aumentará. Está em maior demanda.

Quando há uma combinação de inflação puxada por custos e inflação puxada por demanda, algo chamado espiral de preços e salários pode ocorrer. O aumento dos salários leva à inflação puxada pelos custos, e o aumento da demanda pelos produtos criados leva à inflação puxada pela demanda.

Eles então se alimentam um do outro para criar uma espiral ascendente nos salários dos trabalhadores.