Deion Sanders escolhe quem é o GOAT entre Joe Montana e Tom Brady

Deion Sanders era uma lenda da NFL quando jogou cornerback para ambos os São Francisco 49ers e Dallas Cowboyse durante sua carreira de jogador ele assistiu Joe Montana e depois Tom Bradyque costumam ser chamados de GOATs na NFL, jogam.

O debate entre qual dos dois zagueiros é o melhor da história foi produto de inúmeros artigos e conversas e certamente continuará por muitos anos, mas Sanders entrou no debate e disse NBC Sports quem ele acredita ser o melhor.

Sanders conversou recentemente com repórter e colunista Peter Kinga quem disse que costumava considerar Montana o melhor zagueiro, mas nos últimos anos sua decisão mudou para o lendário QB do Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Buccaneers.

Deion explica qual foi o atributo que influenciou sua decisão

Deion Sanders disse que, para ele, o GOAT é Tom Brady. Quando questionado sobre qual atributo dele o influenciou a tomar essa decisão, ele disse: “sua vontade”.

“Apenas a vontade que ele tinha. A vontade. O jeito que ele era. O que ele trouxe para o jogo. E seu fogo e sua paixão”, disse Sanders.

“Nunca ouvi ninguém, um jogador, dizer algo negativo sobre como ele atacou o jogo. Ele é um vencedor. Ele é um maldito vencedor. Era uma vez para mim, Montana. Era Joe. Inferno, era Joe. Mas Brady , com suas vitórias no Super Bowl, o eclipsou.”

Joe Montana venceu quatro Super Bowls com os Niners e está no Hall da Fama desde 2000. Brady, por sua vez, acabou de se aposentar e entrará no Hall da Fama em cinco anos, em seu primeiro ano de elegibilidade. Ele é o único QB na história a vencer sete Super Bowls.