Demarest ABRE VAGAS no Sudeste do Brasil

A Demarest Advogados, empresa que é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, está em busca de novos profissionais para compor seu time. Desse modo, caso queira saber mais sobre a empresa, confira primeiramente a lista de cargos abaixo:

Advogado(a) | Bancário e Financeiro – São Paulo – Efetivo;

Advogado(a) Júnior | Contencioso Cível e Arbitragem – São Paulo – Efetivo;

Advogado(a) Júnior | M&A e Societário – São Paulo – Efetivo;

Advogado(a) Pleno | Ambiental – São Paulo – SP – Efetivo;

Advogado(a) Pleno | Contencioso Cível e Arbitragem – São Paulo – Efetivo;

Analista de Faturamento – São Paulo – Efetivo;

Analista de Remuneração Sênior – São Paulo – Efetivo;

Assistente de Cadastro Financeiro – São Paulo – Efetivo;

Assistente de Faturamento – São Paulo – Efetivo;

Assistente Jurídico | Contencioso Tributário | Vaga Afirmativa para PCD – São Paulo;

Banco de Talentos – São Paulo;

Tradutor e Revisor – São Paulo – Efetivo.

Mais sobre a Demarest e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Demarest, é válido ressaltar que, com endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Nova York, oferece serviços jurídicos com o mais alto padrão de qualidade e excelência. Não à toa, o Demarest é reconhecido como um dos melhores lugares para trabalhar com a certificação conferida pelo Great Place to Work, instituição que também o certificou como uma das Melhores Empresas do Brasil para as Mulheres Trabalharem.

Por fim, em 2022, também ganhou o selo pelo Instituto Mais Diversidade, em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a Human Rights Campaign Foundation (HRC), como uma das melhores empresas para os profissionais LGBTI+ trabalharem. Isto é, a diversidade é algo primordial na companhia.

