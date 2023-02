Demência frontotemporal (FTD), doença de Bruce Willis: sintomas, tratamento e riscos

Yet mais detalhes surgiram sobre a saúde de um dos atores mais importantes do cinema de ação. Bruce Willisque anunciou em 2022 que sofria de afasia, acaba de ser diagnosticado com demência frontotemporal (FTD), como disse sua família em um comunicado.

Por isso, estamos aqui para explicar o que é, quais são seus sintomas e qual tratamento deve ser feito.

O que é demência frontotemporal?

A demência frontotemporal é rara e ligeiramente semelhante à doença de Alzheimer, embora seja caracterizada pelo fato de afetar apenas certas regiões do cérebro.

Envolve a presença de substâncias estranhas dentro dos neurônios danificados, cuja origem ainda é desconhecida. No entanto, alguns estudos sugerem que genes anormais podem ser a causa da doença e que ela pode ser transmitida de pais para filhos.

A idade média em que os primeiros sintomas de demência frontotemporal ou FTD começam a aparecer é de 54 anos. Embora possa ocorrer em pessoas a partir dos 20 anos de idade, ocorre mais comumente entre as idades de 40 e 60 anos.

Sintomas iniciais e tratamento da DFT

FTD é uma doença que progride lenta mas progressivamente. Assim, os tecidos danificados do cérebro encolhem e começam a aparecer os primeiros sintomas, como: mudanças de comportamento, dificuldade para falar e perda da capacidade intelectual.

A principal diferença em relação ao Alzheimer é que, enquanto o primeiro sintoma óbvio do Alzheimer é a perda de memória cada vez mais comum, o FTD tem alterações comportamentais em situações sociais como o primeiro sinal da doença.

Outras variações desse tipo de demência incluem esclerose lateral amiotrófica (ALS), afasia e paralisia supranuclear.

A FTD pode causar múltiplas alterações na pessoa com FTD, desde impulsos frenéticos até problemas com a higiene adequada. Além disso, pode haver falta de vontade de socializar, mudanças de humor de um momento para o outro, falta de empatia ou simpatia pelos outros, incapacidade de falar ou incoordenação nos movimentos.

Embora não haja cura propriamente dita, a demência frontotemporal envolve tratamento para ajudar o paciente a melhorar suas funções cognitivas, bem como para aliviar problemas de incontinência, insuficiência cardíaca ou hepática ou mesmo para controlar mudanças drásticas de comportamento, que às vezes podem ser violentas.