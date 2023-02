Demetrious Johnson sobre saída complicada de Francis Ngannou no UFC: ‘Dana [White] gosta de dizer muitas coisas’

Demetrious Johnson sabe como é ter um relacionamento conturbado com o UFC.

Johnson, o maior peso-mosca de todos os tempos e detentor do recorde de mais defesas consecutivas de título do UFC na história, se separou da promoção em 2018, quando foi negociado para o ONE Championship em troca de Ben Askren. A separação seguiu uma jornada de altos e baixos de oito anos nos bastidores entre “Mighty Mouse” e os chefes do UFC, então Johnson pode se relacionar melhor do que a maioria com o que Francis Ngannou estava experimentando ao longo da saga de vários anos que acabou resultando em sua saída da promoção em janeiro passado.

No início desta semana, Johnson reagiu ao vídeo do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC explicando por que ele deixou a promoção enquanto ainda mantinha o título – e ele não pôde deixar de rir da sugestão do presidente do UFC, Dana White, na coletiva de imprensa anunciando a saída de Ngannou de que “se você não quer estar aqui, você não precisa estar aqui.”

“Todos nós sabemos que é mentira”, disse Johnson em seu canal no YouTube, rindo.

No vídeo, Johnson expressou apoio a Ngannou após a afirmação de White de que o ex-campeão queria deixar o UFC pelo desejo de lutar contra uma competição menor.

Ngannou fez campanha abertamente pela chance de lutar contra Jon Jones como a estreia do ex-campeão peso-pesado de 205 libras após conquistar o título em março de 2021, no entanto, a relação entre Ngannou e o UFC azedou no início de 2022. Após sua defesa do título sobre Ciryl Gane, Ngannou disse ele só queria a liberdade do contrato “unilateral” do UFC e que não se sentia respeitado pela empresa. Ele acabou saindo depois que os dirigentes do UFC recusaram seu pedido de concessões fora da estrutura usual de um contrato do UFC, incluindo seguro saúde para todos os lutadores, o direito de buscar seu próprio patrocínio na jaula e um advogado para representar os atletas do UFC na empresa. reuniões do conselho.

Aos olhos de Johnson, a retórica vinda de White sobre Ngannou “não querer correr o risco” de lutar contra a concorrência no nível de Jones não era novidade.

“Dana [White] gosta de dizer muitas coisas para que os lutadores façam certas coisas”, disse Johnson.

“Aqui está um pouco dos bastidores: Eddie Alvarez me disse que, toda vez que assina um contrato, sua mentalidade é: ‘Como posso terminar este contrato o mais rápido possível para me tornar um agente livre novamente?’ Porque se você passar por todo o seu contrato vencendo e terminar como um campeão, você tem toda a influência em suas mãos, especialmente se a organização quiser você.’ Então é isso [Ngannou] está dizendo com isso, ele queria cumprir seu contrato e entregar todas as suas entregas e ser capaz de sair dele para decidir o que ele quer fazer depois disso.

Em relação ao que vem a seguir para Ngannou, Johnson disse que espera que o ex-campeão do UFC seja capaz de transformar sua agência gratuita em uma oportunidade de muito dinheiro no boxe. Ngannou e o campeão de boxe Tyson Fury flertaram publicamente com uma luta um contra o outro, com Fury até mesmo recentemente pedindo que o confronto final fosse uma luta de boxe com luva de quatro onças “pelo dinheiro do garotão” disputada em uma jaula com Mike Tyson como o especial árbitro convidado.

Johnson disse que espera que Ngannou aproveite a oportunidade para se lançar em uma variedade de contratos pontuais para maximizar seu valor nos esportes de combate.

“Eu adoraria vê-lo no boxe”, disse Johnson. “Eu adoraria vê-lo tentar fazer boxe em pé. Ele sempre disse que quer fazer boxe, e acho que para ele poder ter essa liberdade, como boxeador, ele vai poder ter isso. Certo? Então ele pode assinar um acordo de uma luta contra Tyson Fury, lutar essa luta. Seja vitória, derrota, empate, ele pode passar para a próxima e dizer: ‘Sabe de uma coisa? Eu vou fazer artes marciais mistas.’ Ou, ‘Sabe de uma coisa? Vou lutar com os nós dos dedos nus. Ou, ‘Sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso.’ Se ele realmente quer essa liberdade, acho que ele andando por aí e apenas assinando acordos de um contrato, você sempre terá essa liberdade. Dessa forma, você pode entrar e sair quando quiser.

Assista ao vídeo completo da reação de Johnson à saída de Ngannou do UFC abaixo.