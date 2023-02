Demi Moore está perseguindo ativamente Tom Cruise para se conectar com ele com mais frequência, por relatório

Aatriz Demi Moore está lutando para navegar com seu ex-marido Bruce Willis‘ recente diagnóstico de demência, mas ela ainda precisa encontrar tempo para ser feliz. Ela tem ajudado toda a família a aceitar sua nova realidade, mas também faz malabarismos com sua vida amorosa, como confirma um novo relatório. De acordo com Radar Online, Demi Moore tem perseguido ativamente ninguém menos que Tom Cruiseque conhece Demi Moore há muitos anos e vem recebendo várias mensagens dela para se relacionarem ou até mesmo trabalharem juntos.

Aqueles que não estão cientes, Demi Moore mãe era um proeminente cientologista e ela cresceu conhecendo muitas pessoas da religião. Como todos sabemos, Tom Cruise é da Cientologia celebridade mais famosa e seu melhor garoto-propaganda. Inicialmente, essa busca pode parecer que ela quer trabalhar com Tom, mas a fonte de Radar Online tem outras ideias. Isto é o que a fonte disse: “Ela está perseguindo Tom, importunando-o sobre trabalharem juntos novamente, e ele não a está exatamente desencorajando. Ninguém pensa que é apenas sobre trabalho. Ela gosta de Tom há anos e eles estão na zona de amizade desde os anos 90, quando eles fizeram ‘A Few Good Men’. É tudo uma questão de tempo e o poder de estrela de Tom nunca foi tão forte quanto agora.

A ligação de Demi Moore e Tom Cruise através da Cientologia

Conforme divulgamos, A mãe de Demi Moore é a falecida Virginia King e ela era uma cientologista proeminente. No entanto, Demi Moore não foi autorizada a fazer parte da religião porque Bruce Willis supostamente a proibiu de ir. A fonte diz: “Demi iria às reuniões. Bruce a proibiu de ir. Então, Demi e Tom têm mais em comum do que as pessoas imaginam. Amigos de ambos os lados podem vê-los juntos. Ela é a viciada em adrenalina que estaria bem ao lado dele pulando fora de aviões.”