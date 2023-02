Demitido do Lakers, Russell Westbrook assina com um Clippers, por relatório

Cenquanto ele era oficialmente um Jazz jogador desde sua grande transferência no prazo, Russel Westbrook finalmente decidiu seu futuro. O ex-MVP não jogará um único minuto com a camisa do Utah e, ​​em vez disso, assina com um grande candidato ao título, relata Adrian Wojnarowski

Está feito! Russell Westbrook levou um tempo para pensar, mas decidiu. Paquerado publicamente por Paul George e Nicolas Batum, Westbrook ingressou no Los Angeles Clippers, rivais de seu antigo time.

Em de Tyronn Lue esquadrão, do qual John Wall fez as malas, Westbrook chega para ocupar um papel importante, dentro de um dos cinco principais malditos. Ainda não se sabe se será fora do banco, ou se o ex-Thunder fará um retorno impressionante aos cinco titulares.

Westbrook tinha muitas ofertas

Adrian Wojnarowski acrescentou que houve discussões entre Russ e o touroso feiticeiros e o Heat, mas o armador ponderou que é com os Clippers que tem mais chances de conseguir o anel dos sonhos.

Russell Westbrook encontrou o ajuste certo e acrescenta um novo destino ao seu currículo. Vamos torcer para ele que o que parece ser a oportunidade da última chance seja conclusivo.