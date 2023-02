Depoimento contra a nadadora trans Lia Thomas: Eles não nos avisaram que Thomas estava totalmente intacto com a genitália masculina

Fex-nadador da Universidade de Kentucky Riley Gaines criticou o fato de que a Universidade da Pensilvânia Lia Thomas – uma mulher transgênero – conseguiu competir na categoria feminina dos eventos da NCAA.

ganhos tem criticado a NCAA e compartilhou testemunho perante o governo do estado da Virgínia, que estava debatendo projetos de lei sobre quais categorias, se houver, atletas transgêneros deveriam ter permissão para competir.

“Em 17 de março do ano passado, eu e minhas companheiras de equipe, e outras nadadoras de universidades de todo o país, fomos forçados a competir contra um homem biológico chamado Lia Thomas” ganhos disse enquanto dava seu testemunho.

“Thomas foi autorizada a competir na divisão feminina depois de competir como membro da equipe masculina de natação da Universidade da Pensilvânia por três anos.

“Nós assistimos ao lado da piscina enquanto Thomas ganhou um título nacional nos 500m livre, superando algumas das atletas femininas mais impressionantes e talentosas do país, incluindo atletas olímpicas e recordistas americanas, enquanto apenas um ano antes Thomas estava classificando-se na melhor das hipóteses nos 400s na categoria masculina.

“No dia seguinte, Thomas e corri os 200m livres, que acabaram empatados. Nós fomos exatamente na mesma hora.

“Tendo apenas um troféu, a NCAA me disse que eu iria para casa de mãos vazias e este troféu iria para Thomasque Thomas teve que segurá-lo para fins fotográficos.

“Fiquei chocado, me senti traído e menosprezado.

“Meus sentimentos não importavam. O que importava para a NCAA eram os sentimentos de um homem biológico.

“Embora a NCAA alegasse que agia em nome da inclusão, suas políticas excluíam as atletas do sexo feminino.”

Riley Gaines discute mudança no mesmo vestiário que Lia Thomas

ganhos também falou sobre o que sentiu como uma situação incômoda no vestiário, já que Thomas alterados no mesmo espaço.

“Além de ser forçada a desistir de nossos prêmios, títulos e oportunidades, a NCAA obrigou as nadadoras a dividir o vestiário com Thomasum homem de 1,80m de 22 anos que estava totalmente intacto com a genitália masculina”, ganhos disse.

“Deixe-me ser claro. Não fomos avisados. Não nos pediram nosso consentimento e não demos nosso consentimento.

“Se nada mais, espero que você possa ver como isso é uma violação de nossa privacidade e como alguns de nós nos sentimos desconfortáveis, desajeitados, envergonhados e até mesmo traumatizados por essa experiência”.