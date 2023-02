Tele IRS geralmente emite restituições de impostos por meio de depósito direto dentro de 21 dias de processar sua declaração de imposto. Embora o dia exato da semana em que seu reembolso será depositado possa variar, o IRS normalmente emite reembolsos durante a semana, De segunda a sexta.

Se você optar por ter seu reembolso depositado diretamente em sua conta bancária, deverá fornecer informações precisas e completas em seu tretorno de machado, incluindo o número de roteamento do seu banco e o número da sua conta. Isso ajudará a garantir que seu reembolso seja depositado correta e prontamente.

É importante notar que alguns bancos podem processar depósitos diretos no fim de semana, enquanto outros podem processá-los apenas durante a semana. Portanto, mesmo que o IRS envie seu reembolso em uma sexta-feira, é possível que seu banco não disponibilize os fundos até a segunda-feira seguinte.

Como posso obter meu reembolso de imposto mais rapidamente?

Se você deseja obter sua restituição de impostos mais rapidamente, há algumas coisas que você pode fazer:

Envie sua declaração de imposto de renda por e-mail: Preencher sua declaração de imposto eletronicamente pode ajudar a acelerar o tempo de processamento, pois elimina a necessidade de processamento manual e reduz os erros.

Use depósito direto: Se você optar por ter seu reembolso depositado diretamente em sua conta bancária, normalmente poderá receber seu reembolso mais rapidamente do que pelo correio. Certifique-se de fornecer informações precisas e completas em sua declaração de imposto, incluindo o número de roteamento do seu banco e o número da sua conta.

Arquivar cedo: Quanto mais cedo você declarar seu imposto de renda, mais cedo você provavelmente receberá seu reembolso. A apresentação antecipada também pode ajudar a reduzir o risco de roubo de identidade, pois dá aos golpistas menos tempo para registrar uma declaração falsa usando suas informações pessoais.

Não cometa erros: Erros em sua declaração de imposto podem atrasar o processamento de seu reembolso. Verifique novamente todas as informações inseridas em seu retorno, incluindo seu número de Seguro Social e informações de conta bancária.

Verifique o status do seu reembolso: Você pode verificar o status do seu reembolso usando a opção “Onde está meu reembolso?” ferramenta no site do IRS ou ligando para a linha direta de reembolso do IRS. Isso pode lhe dar uma ideia de quando você pode esperar receber seu reembolso.