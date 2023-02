Derek Carr chega ao mercado aberto após ser liberado dos Raiders

QO zagueiro Derek Carr foi dispensado pelo Las Vegas Raiders na terça-feira, enquanto o clube avalia seu futuro na posição.

A mudança era esperada depois que Carr foi substituído com dois jogos restantes nesta temporada porque os Raiders deveriam a ele $ 40,4 milhões em dinheiro garantido nos próximos dois anos se ele permanecesse no elenco além de terça-feira. Ao liberar Carr, o limite salarial dos Raiders será de $ 5,6 milhões na próxima temporada.

“Desejamos boa sorte aos @Raiders”, postou o agente de Carr, Tim Younger, no Twitter. “Esta é a parte difícil deste negócio. Esse é o ponto; são apenas negócios. Agora é hora de reiniciar para ambos os lados. Derek escolhe manter muitas boas lembranças e amizades, sem qualquer má vontade. Isso é quem ele é. Avante e para cima.”

Las Vegas tentou negociar com o New Orleans Saints, e Carr visitou o time na semana passada. Ele exerceu sua cláusula de proibição de negociação e recusou o acordo no domingo porque Carr não queria aceitar uma redução salarial, disse uma pessoa com conhecimento da situação na época. A pessoa falou com a Associated Press sob condição de anonimato porque não estava autorizada a comentar publicamente.

Agora Carr, que completa 32 anos em 28 de março, verá o que ele vale no mercado aberto, e há poucas dúvidas de que haverá interesse no veterano de nove anos, considerando quantas equipes precisam atualizar como zagueiro.