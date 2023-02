Derek Carr teria informado aos Raiders que não aceitaria ofertas do Saints ou de qualquer outro time, segundo relatórios

To Vegas Raiders informou Derek Carr que não querem seus serviços, por isso pediram ao zagueiro que procurasse um novo time, mas o jogador acaba de informar à organização que não tem planos de mudar de franquia.

Carr se encontrou há alguns dias com o Santos de Nova Orleansmas parece que o que lhe ofereceram não foi suficiente e ele avisou aos Raiders que não aceitaria uma troca para o Saint ou qualquer outro time, relatou Ian Rapoport.

O prazo de 15 de fevereiro para o Las Vegas Raiders está se aproximando rapidamente, e eles terão que negociar ou liberar o quarterback Derek Carr nos próximos dias, ou $ 40,4 milhões serão garantidos.

Carr tem uma cláusula de proibição de troca em seu contrato e espera-se que ele a use, já que a NFL Media informou no domingo que Carr informou aos Raiders que não aceitará uma troca com nenhum time. A expectativa é de que ele seja solto nesta semana.

Raiders estendeu o contrato de Carr em 2017.

Carr assinou uma extensão de contrato de cinco anos com o invasores em 2017 e outro de três anos na última entressafra. A equipe que decidir negociar pelo QB terá de arcar com o salário de US$ 32,9 milhões em 2023, US$ 41,9 milhões em 2024 e US$ 41,2 milhões em 2025, quando termina o contrato ativo do QB. Além disso, há um bônus de treinamento de $ 100.000 por temporada.

Se ele ainda estiver no Raiders escalado em 15 de fevereiro, há uma cláusula contratual em que Carr passa a ter direito a $ 40,4 milhões, totalmente garantidos. O jogador, no entanto, disse durante o Pro Bowl Games que não pretende estender sua permanência com os Raiders até o prazo para facilitar sua troca.

“Não acho que seria a melhor coisa para mim”, disse o arremessador, à Associated Press.

Carr é o QB1 dos Raiders desde que foi convocado pela equipe em 2014. Desde então, ele disputou 142 partidas e lançou 217 touchdowns e 99 interceptações. Em apenas uma aparição no playoff, Carr teve uma derrota em um jogo.

O arremessador foi substituído na semana 16 e não jogou nas duas últimas partidas dos Raiders na temporada de 2022. Jarrett Stidham tem sido o único no centro do bolso da franquia.