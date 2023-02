Derrick Henry negociou com o Buffalo Bills? A previsão ousada que alguns acham que seria injusta

Tsua semana, o Titãs do Tennessee fez várias mudanças para ajustar seu elenco para a próxima temporada depois de perder os playoffs no ano passado, dispensando três de seus jogadores veteranos, especialmente o tackle esquerdo Taylor Lewanprincipalmente devido à economia no teto salarial depois que sua escolha anterior do draft da primeira rodada não passou no exame físico.

Agora, há especulações sobre o futuro de sua estrela correndo de volta, Derrick Henryque apesar de ter contrato com o time também pode estar no bloco comercial dada a sua idade e que o time parece estar em modo de reconstrução, com dúvidas sobre o futuro da posição de zagueiro e um elenco cheio de jovens jogadores não comprovados.

da ESPN Jeff Darlington Apareceu em “Levantar!” esta semana e lançou a ideia do Tennessee Titans talvez querer trocar Henry nesta entressafra antes que seja tarde demais.

“Talvez eles consigam alguma coisa. Troque Derrick Henry para o Buffalo Bills. Apenas especulando aqui, mas cara, isso seria divertido”, disse Darlington.

Fãs e Dez Bryant reagem à possível troca de Derrick Henry

O ex-wide receiver do Dallas Cowboy, Dez Bryant, foi ao Twitter para abordar a opinião do Darlington sobre uma possível negociação que terminaria com Derrick Henry vestido como um jogador do Buffalo Bills.

“Trocas de notas para Derrick Henry? Isso é trapaça”, ao lado de alguns emojis de risadas chorosas.

Os fãs rapidamente reagiram da mesma maneira e acrescentaram que Henry to the Bills pode ser apenas a peça que está faltando.