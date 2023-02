Descubra a idade máxima para concursos policiais

Você sabe qual é a idade máxima para concursos policiais? Afinal, para quem deseja seguir nessa carreira, essa é uma informação muito importante.

Seja para ingressar na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, Militar, Civil ou qualquer outra organização, existe um limite de idade para ser profissional dessa área.

Como se trata de carreiras com grande concorrência, ficar bem informado sobre esses concursos pode ser de grande valia para os candidatos.

Então, não deixe de ler até o final e fique por dentro de todas as regras de idade para concursos.

Por que prestar concursos policiais?

A carreira militar é uma das mais visadas pelos concurseiros de todo o Brasil, por conta de diversos fatores.

A estabilidade, solidez de carreira, chance de crescimento e boas remunerações são alguns dos motivos que levam milhares de pessoas a se candidatar nos diferentes concursos policiais que ocorrem todos os anos.

Contudo, exatamente por ser uma carreira tão promissora, cada vaga disponível se torna extremamente concorrida. Por isso, é importante se dedicar, estudar bastante e estar sempre por dentro das regras de cada edição.

Por que existe uma idade máxima para ingressar na polícia?

Para quem já está habituado a prestar concursos, o Teste de Aptidão Física, o TAF, já é bastante conhecido entre os concurseiros.

Para passar pela seleção e ocupar uma das vagas, obter a aprovação no teste físico é indispensável.

Porém, essa fase demanda muita preparação física. Logo, o que pode se tornar um problema para quem já está com uma idade avançada.

Além disso, os candidatos também precisam passar pelo Curso de Formação. E ainda, no exercício da profissão, terão de lidar com uma alta demanda de atividades físicas todos os dias.

Por conta desses fatores, justifica-se a necessidade de implementação de limite de idade para os candidatos dos concursos.

Qual a idade máxima para se tornar policial?

É importante ressaltar que os requisitos mudam, de estado para estado e a idade máxima também está inclusa nessas variações.

Por conta disso, vale a pena sempre checar o edital de cada concurso para garantir que você esteja dentro dos parâmetros.

Desse modo, veja a seguir os limites de idade para diferentes corporações, segundo os últimos editais publicados.

Idade máxima para ser Policial Rodoviário Federal

Na Polícia Rodoviária Federal, não existe regra para o limite de idade máxima entre os candidatos dos concursos.

Contudo, é importante frisar que a corporação conta com a aposentadoria compulsória, que ocorre aos 75 anos completos.

Idade máxima para ser Policial Militar

Já para a Polícia Militar, existe uma grande variação entre os limites de idade máxima para ingressar na corporação, de acordo com cada estado.

Em São Paulo, por exemplo, o limite fica entre os 17 e os 35 anos, a depender do cargo. Enquanto, no Rio, o limite está entre os 18 e os 35 anos. Por fim, no estado do Paraná, o limite de idade fica entre os 18 e os 30 anos.

Então, para saber os limites de idade da sua localidade, vale a pena conferir o edital do concurso para PM do seu estado.

Idade máxima para ser Policial Civil

Quando falamos na Polícia Civil, não há limite de idade para os candidatos que desejam se inscrever nos concursos, a menos que seja uma especificação do edital.

Contudo, na maioria dos editais, a especificação é de que o candidato precisa ter disponibilidade para ficar por pelo menos 5 anos no cargo. Portanto, dependendo da idade, pode se tornar um problema no futuro.

Idade máxima para ser Policial Penal

No caso da Polícia Penal, também não há um limite de idade pré-estabelecido. Contudo, isso pode variar de estado para estado.

No caso da Polícia Penal do estado do Ceará, por exemplo, o limite máximo é de 30 ou 34 anos, 11 meses e 29 dias.

Limite de idade para ser Policial Legislativo

Por fim, para ser Policial Legislativo também não há um limite específico de idade, a não ser que esteja especificado no edital, o que é muito raro.

Aliás, essa é uma regra que vale para todos os estados em diferentes concursos da organização. Mas, assim como nos outros itens, vale a pena observar a idade máxima de aposentadoria compulsória. E também, sobre a execução de atividades físicas.

Agora que você já sabe os limites de idade máxima para quem deseja se tornar policial através de concursos, fique de olho nos editais. Em seguida, faça sua inscrição, se prepare e boa sorte.