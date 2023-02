Desculpa de Dani Alves à esposa Joana Sanz sobre a noite do suposto estupro

ONa terça-feira, os tribunais de Barcelona concordaram em manter Dani Alves, acusado de supostamente ter estuprado uma jovem em uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro, em prisão preventiva sem fiança, por causa do “alto risco de fuga” e do “grave” e “diversos” indícios de criminalidade.

alvesque está preso há um mês, não aceitou muito bem a decisão dos tribunais espanhóis e, segundo relatos na Espanha, decidiu ficar em sua cela a manhã toda, em silêncio e pensando.

Enquanto isso, informações e mais detalhes sobre o que teria acontecido naquela noite continuam aparecendo.

Em ‘O programa Ana Rosa’ na Telecinco eles afirmaram que Daniel Alves ligou para a esposa, Joana Sanzduas vezes para se desculpar e explicar o ocorrido na boate Sutton.

O programa televisivo revelou ainda que o futebolista “garantiu a Joana que não se lembrava de nada daquela noite porque estava bêbado” para evitar ter de dar mais explicações sobre o sucedido.

Dani Alves muda sua história novamente

Daniel Alves apresentou mais uma versão do que aconteceu na noite de 30 de dezembro na boate Sutton, em Barcelona.

Em seu último depoimento, o brasileiro insistiu que era a vítima, segundo informações do jornal espanhol Ara.

Na última versão que ele deu nesta segunda-feira, alves apresentou-se como vítima da jovem no banheiro da Zona Vip de Sutton.

De acordo com o testemunho do ex- Pumas jogador, a denunciante foi direto para Dani quando ele estava na pia do banheiro da boate e ela fez sexo oral nele. Ele não consentiu, mas também não recusou.

“Ela foi direto para mim, eu não toquei naquela garota” alves disse, de acordo com Ara.

“A verdade é que eu queria proteger esta jovem.”

alves mudou sua declaração repetidamente e na primeira vez disse que não conhecia a suposta vítima.

Desde então, ele mudou sua história várias vezes e agora diz que foi ela quem o agrediu sexualmente.