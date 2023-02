Deshaun Watson faz história na NFL: Obtém o maior limite de contrato em $ 54 milhões

Tmangueira que não está ciente, Cleveland Browns QB Deshaun Watson assinou uma nova extensão de contrato de 5 anos que o torna o jogador da NFL com o maior teto salarial. Isso se deve à estrutura de seu contrato, seu contrato sozinho totaliza 21,7% do orçamento total do teto salarial do Cleveland Browns. Assim permanecerá até a temporada de 2026. Watson tornou isso possível graças a seus agentes, ele subiu a escala do antigo limite de US$ 39 milhões para US$ 54 milhões por ano. Mas isso pode ter sido um erro devido aos muitos problemas de Deshaun Watson fora da NFL.

As recentes acusações de má conduta sexual de várias mulheres o mantiveram longe do jogo por meses. Watson acabou retornando no final de 2022, mas muitas dúvidas diferentes permanecem com ele. O Cleveland Browns apostou toda a franquia em Watson, eles esperavam que ele mudasse as coisas com suas habilidades como zagueiro, mas não contavam com as outras questões. Cleveland trocou três escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada e duas escolhas de quarta rodada por ele. A boa notícia é que Watson só pode melhorar depois da temporada mais recente que teve.

Pode Deshaun Watson corresponder às expectativas?

O talento está definitivamente aí, Deshaun Watson é um grande quarterback, mas ainda tem muito a provar em campo. Esse teto salarial definitivamente adiciona muita pressão a ele, especialmente porque ele tem um teto maior do que alguns dos maiores nomes da NFL. Watson supera o teto salarial de $ 49,1 de Dak Prescott. Patrick Mahomes está logo atrás deles com $ 46,8 milhões. Por último, mas não menos importante, o limite de Josh Allen atingiu US $ 39,8 milhões, de acordo com Sportrac. Watson vai lutar contra o relógio na próxima temporada, os Browns vão trocá-lo se ele não entregar os resultados esperados até lá. Se não o fizerem, eles se colocariam em uma posição de falência.