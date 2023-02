Designer da princesa Diana acha que príncipe Harry deveria ser revistado na coroação

To nível de desdém contra Príncipe Harry e Meghan Markle de muitos na Grã-Bretanha que simpatizam com a Família Real está crescendo. Durante uma recente entrevista com GB Newsdesenhista Davi Emanuel considerado Príncipe Harry deve ser revistado antes de fazer parte do rei Carlos III coroação. Ainda há muita incerteza sobre se ele e Meghan Markle serão convidados para o grande evento em maio. Uma sugestão que muitos compartilham com o homem que projetou O vestido de noiva da princesa Diana. Muitos também não gostaram de sua opinião sobre o assunto, mas ele faz questão?

Se você pensar bem, o príncipe Harry e Meghan Markle ganharam milhões vendendo os direitos de contar sua história através da Netflix. Tudo veio na forma de um novo documentário e eles também têm planos para outro tipo de conteúdo. O plano do príncipe Harry é estender o ramo de oliveira, mas ele não quer que a atmosfera fique tão pesada quanto durante o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II ou seu funeral. Na verdade, Page Six e The Mirror têm relatos diferentes de fontes que ouviram o príncipe Harry descrever essa atmosfera como tóxica.

Embora o príncipe Harry provavelmente não faça isso, suas intenções são se reconciliar com seu pai e irmão. O príncipe não namoraria entrar na coroação completamente armado com equipamentos apenas por dinheiro. Independentemente disso, Emmanuel está dizendo isso na televisão britânica: “Espero que ele seja revistado antes de chegar a esta terra. histórias.”

Príncipe Harry e Meghan Markle estão relutantes em comparecer à coroação

Embora o rei Carlos III ainda não tenha convidado todos para sua coroação, ainda há uma chance de o casal real se recusar a comparecer, apesar de ter sido convidado. Há muita hostilidade no ar e eles não gostariam de arriscar. Além disso, há o elefante na sala: a rixa contínua do príncipe Harry e do príncipe William. Esses irmãos não estão passando pelo melhor momento em seu relacionamento depois que o livro de memórias ‘Spare’ foi publicado. O príncipe William se sente traído devido a muitas revelações de seu irmão naquele livro. Observar os dois interagirem será assustador como o inferno se ele comparecer.