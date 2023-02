A entrevista de emprego é uma oportunidade relevante para o candidato direcionar ativamente o seu comportamento e destacar suas ações de maneira objetiva, considerando suas experiências anteriores.

Destaque a sua carreira profissional durante a entrevista de emprego

Ao se deixar dominar pela ansiedade durante a situação de entrevista de emprego, o candidato pode autossabotar a sua carreira, ficando aquém de todo o seu potencial. Portanto, para evitar que adote uma postura fechada, tenha clareza sobre quais são os principais pontos relevantes de sua carreira, através da análise do seu próprio currículo.

Analise o seu próprio currículo de forma objetiva

O currículo do candidato é a base para a entrevista de emprego. Portanto, ao analisar o seu currículo e entender como ele pode ser explorado, poderá se direcionar efetivamente, elevando a sua autoconfiança durante o processo seletivo. Leve para a entrevista de emprego situações que expressem seus resultados e contemple suas habilidades e competências organicamente.

Exemplifique suas qualidades, competências e habilidades

Sendo assim, destaque a sua gestão de pessoas; senso de urgência; construção do relacionamento com o cliente; gestão de fluxo; direcionamento de processos; controles internos; análise de dados; entre outros pontos que sejam relevantes para o seu perfil profissional.

Seja resolutivo ao apresentar uma situação que precisa ser melhorada. Visto que é comum que durante a entrevista de emprego, o candidato seja questionado sobre qualidade e defeitos.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

Portanto, ao apresentar uma situação que pode ser considerada um defeito, apresente uma solução imediata. Por exemplo, é importante que informe que pretende estudar teatro, ao destacar a sua dificuldade para falar em público. Ou ainda, pode informar que precisa se atualizar quanto a uma nova versão de um sistema importante para a sua área de atuação, no entanto, já está realizando cotações específicas.

Adote uma postura participativa no processo seletivo

O seu comportamento é um ponto de análise relevante dentro do processo seletivo. Por isso, é importante para o candidato evitar atrasos; manter contato visual com a gestão do processo seletivo; trabalhar a sua respiração; ser assertivo nas suas respostas; dentre outros pontos importantes para a análise do seu perfil, considerando a sua narrativa e o seu comportamento.

Destaque o seu perfil e não fique aquém do seu potencial

Dessa forma, poderá destacar o seu perfil, evitando ficar aquém do seu potencial dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Portanto, é importante adaptar os pontos citados e destacar a sua trajetória profissional durante a entrevista de emprego.