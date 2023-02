O currículo profissional requer direcionamento assertivo desde o início de sua elaboração. Visto que o destaque do currículo se dá por diversos fatores, considerando a objetividade e a organização da visualização e das informações.

Destaque o seu currículo no mercado de trabalho atual

O profissional que realiza a triagem de currículos possui pouco tempo hábil para analisar o seu perfil. Por isso, é importante que o candidato entenda a necessidade de se destacar de forma positiva dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Dados pessoais

Seus dados pessoais devem ser inseridos de maneira direcionada. Evite informações excessivas, como números referentes aos seus documentos e muitos telefones para contato.

Objetivo

O seu objetivo pode ser informado de maneira direcionada. Informe o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, seguido pelo nível hierárquico. Por exemplo: assistente de faturamento; analista de relacionamento com o cliente; auxiliar de estoque; gerente equipe de loja etc.

Experiência profissional

As informações sobre sua experiência profissional são fundamentais para o direcionamento do seu currículo, por isso, é relevante destacar suas experiências de maneira sucinta.

Destaque o nome das empresas nas quais atuou e o respectivo período trabalhado. Faça pequenos apontamentos das atividades exercidas, visto que dessa forma poderá explorar o seu currículo positivamente durante uma entrevista de emprego.

Escolaridade

Os seus dados acadêmicos requerem direcionamento, sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento. Lembre-se de que a ordem das informações no currículo precisa de direcionamento através da cronologia inversa dos fatos, ou seja, destaque dados atuais em todos os campos do seu currículo. Portanto, além de informar cursos em andamento e cursos concluídos, atualize o status de cursos trancados.

LinkedIn

Além dos pontos citados, é viável que atualize o seu perfil no LinkedIn, já que a ferramenta online é muito utilizada pelas empresas na busca por talentos. O LinkedIn é uma ferramenta que permite ao candidato criar conexões com empresas de seu interesse, o que pode ser importante dentro do seu objetivo de carreira em longo prazo.

Objetividade e organização

Sendo assim, o seu currículo profissional deve prezar pela objetividade, clareza, visualização agradável e apontamentos relevantes, já que um currículo extenso corre o risco de ser descartado, sem que seja analisado em sua totalidade.

Adapte os pontos citados

Portanto, faça adaptações das dicas citadas e considere a área de atuação e seu objetivo. O mais importante é que entenda o conceito do currículo como uma ferramenta que funciona como uma espécie de vitrine de sua trajetória profissional para o mercado de trabalho.