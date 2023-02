Destaques do Puppy Bowl XIX: Team Fluff vence Ruff 87-83 pelo troféu Lombardy

T19ª edição do Tigela para Cachorros foi tão fofo quanto fascinante, pois foi o primeiro a ir para a prorrogação. Equipe Fluff saiu com a vitória no final para conquistar seu segundo PB consecutivo após derrotar o Team Ruff por 87-83.

Mais de 100 cães resgatados se enfrentaram na competição transmitida pela Planeta Animal. Com o objetivo principal de proporcionar aos torcedores em casa um espetáculo adorável, mas também conscientizar as organizações de resgate. Desde 2005, todos os cães que competem no Puppy Bowl foram adotados por famílias amorosas.

O show do intervalo incluiu um tratamento especial para os amantes felinos, incluindo uma atuação da gata “Furianna” (sem relação direta com a cantora Rihanna do Super Bowl LVII Haltime).

Se você estiver interessado em adotar algum dos jogadores de Tigela para Cachorros XIXpode fazê-lo aqui.

Puppy Bowl 2023 Destaques

O jogo começou com um touchdown anulado por replay. Houve até um déficit de 31 pontos anulado pelo jogo estelar da equipe Fluff.

Embora Pickle tenha sido merecidamente coroado MVP no final do jogo. Foi Vivian quem marcou o TD vencedor do jogo para o Team Fluff.

Parabéns a ambas as equipes por um ótimo Puppy Bowl XIX.