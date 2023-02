Detetive que trabalhou no caso Madeleine McCann não acredita em Julia Faustyna: não faz sentido

A Há alguns dias veio à tona uma das histórias mais chocantes dos últimos anos. Uma jovem polonesa, de 21 anos, afirmou que poderia ser Madeleine McCannque desapareceu quando tinha quase quatro anos em 2007, durante as férias com a família no Algarve (Portugal).

O caso ganhou manchetes em todo o mundo e envolveu dezenas de investigadores, um deles espanhol e que agora deu sua opinião sobre Júlia Faustina.

Francisco Marcosdona da agência Método 3, deu sua opinião sobre a recente entrada em cena da garota, que abriu um perfil no Instagram onde mostra as semelhanças entre ela e Madeleine McCann.

“Sem conhecer os detalhes aprofundados, não se encaixa. Não acho que seja ela”, Marco disse no The Independent.

Após o desaparecimento da menina, Marco foi contratado por Kate e Gerry McCann para seguir o rastro de sua filha e encontrar os culpados de seu sequestro. Nem a investigação espanhola, nem a portuguesa, nem a britânica conseguiram encontrar Maddiereal paradeiro de, nem os verdadeiros culpados.

Julia Faustyna e um teste de DNA que pode mudar tudo

Seja qual for o caso, a aparência de Júlia Faustina poderia virar de cabeça para baixo um dos casos de desaparecimento mais cobertos do século 21. A jovem pediu ajuda às autoridades para encontrar Madeleine McCanndos pais e a apresentação de um teste de ADN que revelaria se ela é mesmo a menina que foi raptada na Praia da Luz.

Nas redes sociais, Faustina mostrou semelhanças como um defeito na pupila ou manchas na bochecha esquerda que Maddie também tinha na época de seu desaparecimento em 2007. As informações mais recentes, no entanto, sugerem que o McCann a família pode ter entrado em contato com ela para fazer as investigações necessárias.