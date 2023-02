Devin Booker deixa de seguir Kendall Jenner no IG em meio a possível romance de Bad Bunny

A novo escândalo está se formando com um triângulo amoroso de Kendall JennerDevin Booker e cantor coelho mau. A estrela do Phoenix Suns estava namorando a supermodelo há algum tempo, mas as últimas notícias de seu encontro com o cantor porto-riquenho podem ter causado um efeito negativo em Booker. Se você for à mídia social dele, os usuários do Twitter e do Instagram notaram rapidamente que Devin Booker parou de seguir Kendall Jenner em todas as plataformas de mídia social. Parece que Booker não se associa mais a Jenner e abre a porta para Bad Bunny. Os usuários do Twitter também notaram rapidamente que Bad Bunny e Devin Booker têm uma pequena semelhança em termos de cor de pele e estilo de cabelo.

No Reddit, também houve grandes especulações sobre como tudo aconteceu e como Kendall Jenner pode ter planejado tudo para tirar Booker de suas costas. Mas essas são apenas teorias de pessoas que estão olhando para o escândalo e se divertindo online. Muitos meios de comunicação procuraram os representantes de Devin Booker, mas eles se recusaram a comentar a situação. O representante de Kendall Jenner também se recusou a comentar, apesar de ter sido abordado também.

Kendall Jenner ainda segue Devin Booker

Julgando como tudo progrediu, parece que apenas Devin Booker está insatisfeito com a maneira como Kendall Jenner lidou com isso. A supermodelo ainda segue a estrela do Phoenix Suns em todas as mídias sociais que eles compartilham. Ela não parece se importar, pois se separou de Booker desde outubro de 2022. Aparentemente, a estrela da NBA parecia ter alguma esperança de uma possível reconciliação. Mas essas notícias de Bad Bunny matam completamente qualquer chance. Inicialmente, seus representantes confirmaram a separação alegando que ambos tinham agendas incrivelmente ocupadas e ambos queriam fazer de suas carreiras sua principal prioridade.